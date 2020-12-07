У адвоката Трампа подтвердили коронавирус

Фото: Рудольф Джулиани (facebook com realrudygiuliani)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом. Юрист принимает участие в судебных тяжбах по поводу предполагаемых нарушений на прошедших выборах президента США.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Он также сделал акцент на том, что вирус попал в США из Китая.

"Руди Джулиани, который неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов (безусловно!) в истории США, дал положительный результат на вирус из Китая. Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим!", - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что уже на следующей неделе начнется вакцинация от COVID-19 в США. Заявление прозвучало после того, как в США зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - около 230 000 заражений третий день подряд.

РБК-Украина писло, что избранный президент США Джо Байден заявил, что публично примет вакцину от коронавируса.