Адвокат заявив, що справа нардепа Дубневича обросла процесуальними порушеннями

Справа народного депутата Ярослава Дубневича, що триває з 2018 року, обросла численними процесуальними порушеннями, які можуть поставити під сумнів не лише законність конкретної справи, але й репутацію всієї антикорупційної системи України.

"Оголошення в міжнародний розшук без дотримання належної процедури, маніпулювання доказами, неналежно вручена підозра та кар’єрні бонуси детективу – ці обставини складаються в тривожну картину, де боротьба з корупцією може бути лише прикриттям для усунення політичних опонентів", - зазначив Богатир.

За його словами, аналіз стороною захисту матеріалів справи виявив п’ять ключових міфів, створених слідством: про збитки, яких насправді не було; про експертизи, що виявились маніпуляцією; про належне вручення підозри; про міжнародний розшук, який спростували Європол та Інтерпол, і про достовірність доказів, серед яких знайдено дві різні версії одного й того ж протоколу.

Загалом, з 2018 року НАБУ розслідує справу про нібито заволодіння державним майном в особливо великих розмірах (2,2 млрд грн) та його легалізацію. За версією слідства, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, пов’язані з Дубневичем, газ, призначений для виробництва тепла для населення, використовували для генерації електроенергії, яку продавали за ринковими цінами державному підприємству "Енергоринок".

На думку слідства, такі дії завдали матеріальної шкоди у сумі 2,2 млрд грн НАК "Нафтогаз України". Розслідування цієї справи правоохоронці визначають як одну з найскладніших в історії НАБУ і САП, адже матеріалів слідства назбиралося понад 350 томів.

Також в рамках справи, суд арештував обидві ТЕЦ та передав їх в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, яке з другої спроби знайшло управителя для подальшого ведення господарської діяльності – ТОВ "Нафтогаз Тепло", засновником і власником якого є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

Втім, попри гучні заяви слідства та значний обсяг матеріалів, окремі епізоди цієї справи містять суперечності, а ключові тези НАБУ, на яких ґрунтується обвинувачення, викликають обґрунтовані заперечення зі сторони захисту. Сама справа одразу обросла міфами, що постійно супроводжують розслідування.