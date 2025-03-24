Адвокат заявил, что дело нардепа Дубневича обросло процессуальными нарушениями

Дело народного депутата Ярослава Дубневича, которое длится с 2018 года, обросло многочисленными процессуальными нарушениями, которые могут поставить под сомнение не только законность конкретного дела, но и репутацию всей антикоррупционной системы Украины.

"Объявление в международный розыск без соблюдения надлежащей процедуры, манипулирование доказательствами, неподобающе вручено подозрение и карьерные бонусы детективу - эти обстоятельства складываются в тревожную картину, где борьба с коррупцией может быть лишь прикрытием для устранения политических оппонентов", - отметил Богатырь.

По его словам, анализ стороной защиты материалов дела выявил пять ключевых мифов, созданных следствием: об убытках, которых на самом деле не было; об экспертизах, которые оказались манипуляцией; о надлежащем вручении подозрения; о международном розыске, который опровергли Европол и Интерпол, и о достоверности доказательств, среди которых найдены две разные версии одного и того же протокола.

В общем, с 2018 года НАБУ расследует дело о якобы завладении государственным имуществом в особо крупных размерах (2,2 млрд грн) и его легализации. По версии следствия, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, связанные с Дубневичем, газ, предназначенный для производства тепла для населения, использовали для генерации электроэнергии, которую продавали по рыночным ценам государственному предприятию "Энергорынок".

По мнению следствия, такие действия нанесли материальный ущерб в сумме 2,2 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины". Расследование этого дела правоохранители определяют как одно из самых сложных в истории НАБУ и САП, ведь материалов следствия собралось более 350 томов.

Также в рамках дела, суд арестовал обе ТЭЦ и передал их в управление Агентству по розыску и менеджменту активов, которое со второй попытки нашло управляющего для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности - ООО "Нафтогаз Тепло", учредителем и владельцем которого является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

Впрочем, несмотря на громкие заявления следствия и значительный объем материалов, отдельные эпизоды этого дела содержат противоречия, а ключевые тезисы НАБУ, на которых основывается обвинение, вызывают обоснованные возражения со стороны защиты. Само дело сразу обросло мифами, которые постоянно сопровождают расследование.