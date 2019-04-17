Адвокат заявила об отсутствии у журналистов доказательств коррупции Семочко

Фото: Сергей Семочко (скрин видео канала zik)

Защита Семочко убеждена в его честности и добропорядочности

Адвокат Сергея Семочко Екатерина Смирнова заявила об отсутствии доказательств коррупции и злоупотреблений со стороны экс-чиновника, о которых ранее писали журналисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

Как известно, Голосеевский суд Киева по техническим причинам отложил подготовительное заседание по делу бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Семочко против журналистов "Бигус инфо", а также "24 телеканала".

"Мы ждали начала судебного процесса, ведь убеждены, что обнародованная ответчиками информация является недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию нашего клиента, соответствующие доказательства чего мы предоставили в суд в установленном законом порядке. Главное для нас - увидеть доказательства достоверности распространенной информации, поскольку по закону их должна предоставлять именно сторона ответчика. Однако невозможно предоставить то, чего не существует и подтвердить достоверность событий, которые не происходили, и являются чьими-то фантазиями. Наверное, именно по этим причинам до настоящего времени ответчиками в суд не представлено никаких доказательств, более того, по утверждениям представителей телеканала 24 информация о незаконном вмешательстве в государственные закупки медицинских препаратов для диализа не касаются непосредственно Сергея Семочко, а имеет отношение только к СБУ в целом", - отметила адвокат.

Она подчеркнула, что распространение ответчиками недостоверных сведений стало одним из оснований для регистрации в отношении Сергея Семочко уголовных производств по факту государственной измены и незаконного обогащения в связи с чем факт нарушения его прав является очевидным.

"Таким образом, если журналисты, стремясь к сенсации, выдали желаемое за действительное - степень их ответственности должна быть установлена судом. Мы надеемся, что ответчики найдут в себе смелость и появятся на следующем судебном заседании, поскольку сегодня присутствовал только представитель Дениса Бигуса. Со своей стороны мы готовы к спору сторон и еще раз подчеркиваю - мы убеждены в честности и добропорядочности Сергея Семочко", - сказала Смирнова.