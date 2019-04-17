Адвокат заявила про відсутність у журналістів доказів корупції Семочка

Фото: Сергій Семочко (скрін відео каналу zik)

Захист Семочка переконаний в його чесності та добропорядності

Адвокат Сергія Семочко Катерина Смірнова заявила про відсутність доказів корупції та зловживань з боку екс-чиновника, про які раніше писали журналісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Як відомо, Голосіївський суд Києва з технічних причин відклав підготовче засідання у справі колишнього першого заступника голови СБУ Сергія Семочка проти журналістів "Бігус інфо", а також "24 телеканалу".

"Ми чекали початку судового процесу, адже переконані, що оприлюднена відповідачами інформація є недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію нашого клієнта, відповідні докази чого ми надали до суду в установленому законом порядку. Головне для нас - побачити докази достовірності поширеної інформації, оскільки за законом їх має надавати саме сторона відповідача. Однак неможливо надати те, чого не існує і підтвердити достовірність подій, які не відбувалися, і є чиїмись фантазіями. Напевно, саме з цих причин до цього часу відповідачами суду не надано жодних доказів, більше того, за твердженнями представників телеканалу 24 інформація про незаконне втручання в державні закупівлі медичних препаратів для діалізу не стосуються безпосередньо Сергія Семочка, а має відношення тільки до СБУ в цілому", - зазначила адвокат

Вона підкреслила, що поширення відповідачами недостовірних відомостей стало однією з підстав для реєстрації у відношенні Сергія Семочка кримінальних проваджень за фактом державної зради та незаконного збагачення у зв'язку з чим факт порушення його прав є очевидним.

"Таким чином, якщо журналісти, прагнучи до сенсації, видали бажане за дійсне - ступінь їх відповідальності повинна бути встановлена судом. Ми сподіваємося, що відповідачі знайдуть в собі сміливість і з'являться на наступному судовому засіданні, оскільки сьогодні був присутній лише представник Дениса Бігуса. Зі свого боку ми готові до суперечки сторін і ще раз наголошую - ми переконані у чесності та добропорядності Сергія Семочка", - сказала Смірнова.