Адвокат заявил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" сутки держали без еды

Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

В СИЗО отказались также выдавать паек

Адвокат Эдем Семедляев заявил, что фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" не обеспечивают едой на время судебных заседаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Семедляев сообщил, что его подзащитных вывезли из СИЗО до завтрака, а доставили обратно вечером, когда ужин закончился.

"И получается, что они почти сутки находятся без еды. Им никогда не выдают паек. СИЗО мотивирует это тем, что их вывозят в суд в Симферополе, то есть не на большое расстояние от самого СИЗО, вне зависимости от того, сколько они пробудут в суде", - рассказал адвокат.

Он также сообщил, что в суде защита просила судью вынести частное определение в отношении СИЗО Симферополя, на то, что подзащитные не обеспечивают едой на время судебных заседаний.

"Многие судьи, в том числе и председатель суда, вынесли определение в отношении СИЗО. Но судья Белоус сказал, что данное заявление он не примет", - рассказал Семедляев.

Напомним, подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя сегодня на три месяца продлил арест шестерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что сегодня в Ростове-на-Дону осудили шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслима Алиева приговорили к 19 годам, Инвера Бекирова к 18 годам, Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука к 12 годам, Рефата Алимова к 8 годам, Арсена Джеппарова к 7 годам лишения свободы.