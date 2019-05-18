Адвокат Трампа порадив своїм клієнтам висунути звинувачення Коломойському

Фото: Рудольф Джуліані (kmu.gov.ua)

Коломойський озвучив погрози двом американцям, які є клієнтами Джуліані

Адвокат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка, Рудольф Джуліані порадив висунути звинувачення українському бінесмену Ігорю Коломойському, котрий погрожував двом клієнтам Джуліані. Як передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки", про це адвокат написав у серії твітів.

Зокрема повідомляється, що Коломойський розкритикував і обіцяв вивести "на світло Боже" двох американських громадян - Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, які, за словами Коломойського, "збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані".

"Сумнозвісний олігарх повернувся з тривалого вигнання та негайно озвучив погрози двом американцям, Льву Парнасу та Ігорю Фруману. Вони мої клієнти, і я порадив їм висунути звинувачення", - написав Джуліані.

Джуліані у відповідь нагадав у своєму Twitter, що Коломойський під слідством ФБР та додав, що американські аналітики описують Коломойського, як "супер небезпечного".

Він додав, що Коломойського треба притягнути до відповідальності за погрози.

"Це тест для обраного президента (Володимира Зеленського, - ред.). Він уже оточив себе деякими людьми, які є ворогами президента Трампа. Тепер кажуть, що у цього олігарха теж є люди. Коломойський повинен бути притягнутий до відповідальності за погрозу. Давайте подивимося? Це скаже нам багато про те, хто контролює ситуацію?", - резюмував Джуліані.

Адвокат президента США також запитав, чи буде арештовано Коломойського.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі в четвер, 16 травня.