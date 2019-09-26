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Адвокат Трампа контактировал с Богданом, Ермаком и Бакановым

Новости » Политика    26.09.2019 - 17:44
Адвокат Трампа контактировал с Богданом, Ермаком и Бакановым
Фото: Руди Джулиани (kmu.gov.ua)

Джулиани ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком

Адвокат президента США Руди Джулиани после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского связывался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бокановым в частном порядке. Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.

Также сообщается, что Джулиани ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком.

"Я также узнал от нескольких должностных лиц США, что, по сообщениям, приблизительно 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников президента Зеленского Андреем Ермаком. Официальные представители США охарактеризовали эту встречу, о которой в то время не сообщалось публично, как "прямое продолжение" разговора президента с Зеленским о "рассмотренных ими делах", - говорится в тексте.

По словам информатора, у личного адвоката Трампа также могли быть и другие контакты.

"Отдельно несколько должностных лиц США сказали мне, что Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с различными другими советниками Зеленского, включая руководителя Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности (на то время - ред.) главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Я не знаю, встречались ли эти должностные лица с Джулиани или разговаривали с ним, но несколько официальных лиц США сообщили мне, что Ермак и Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа", - сообщил информатор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором, который состоялся между лидерами двух государств 25 июля этого года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАндрей Богдан
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