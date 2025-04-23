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Адвокат про справу Прокопіва: ввезення в Україну пального та техніки назвали "схемою"

Середа 23 квітня 2025 13:55
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Адвокат про справу Прокопіва: ввезення в Україну пального та техніки назвали "схемою" Фото: ввезення в Україну пального та техніки назвали "схемою"
Автор: Сергій Новіков

Обвинувачення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва абсурдне, а справа замовлена владою з метою дискредитації опозиції. Тому ведеться з порушенням демократичних принципів і права на справедливий суд.

Про це заявив адвокат, депутат Київради Віктор Домагальський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

"20 років адвокатської практики - і вперше бачу таке зневажливе ставлення до закону. Сьогодні представляв у суді свого колегу - депутата Київради та заступника міського голови Володимира Прокопіва. Слідчий суддя навіть не спробував розібратися - просто задовольнив клопотання прокурора про цілодобовий домашній арешт. Це не правосуддя. Це - політичний сценарій з Банкової. Мета - дискредитація опозиції", - заявив Домагальський.

Юрист вважає обвинувачення Прокопіва абсурдним.

"Порушення документообігу" у перші дні повномасштабного вторгнення, коли Київ був на межі гуманітарної катастрофи. У тому числі завдяки Прокопіву тоді до міста завезли сотні тонн допомоги, пального, техніки. Тепер це називають "схемою" - бо використовувалась офіційна державна система "Шлях", яка діяла по всій країні", - пояснив Домагальський.

Він наголосив, що це - порушення демократичних принципів і права на справедливий суд.

"Це не про справедливість. Це – про політичне залякування. Про спробу усунути опозицію в Київраді. Про подібні політичні переслідування не раз заявляв і Київський міський голова Віталій Кличко", - нагадав Домагальський.

Раніше повідомлялося, що для вручення Прокопіву підозри правоохоронці о шостій годині ранку виламали двері в готелі, де він перебував, та вдерлися туди в шоломах та бронеплитах, зі зброєю, наче щойно приїхали з передової.

Також повідомлялося, що 22 квітня Голосіївський суд міста Києва виніс рішення про взяття Прокопіва під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

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КМДА Володимир Прокопів
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