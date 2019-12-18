Адвокат сообщила местонахождения осужденного в Крыму украинца

Фото: Константин Давыденко (crimeahrg.org)

Давыденко этапировали в Саратов

Гражданин Украины Константин Давыденко, которого осудили в аннексированном Крыму, доставлен в город Саратов (РФ) в исправительную колонию строгого режима. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

В ноябре 2019 года Давыденко после суда второй инстанции дважды доставляли в СИЗО Краснодара. В конце ноября КПГ стало известно, что его вывезли из СИЗО Краснодара для этапирования в колонию Саратовской области, в которой он должен отбывать незаконное наказание.

Напомним, 11 февраля 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко.

Украинца обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Более года Константин Давиденко находился в СИЗО Лефортово. В апреле 2019 года в “Верховном суде” Крыма началось рассмотрение дела по существу.

Судебные заседания по “делу Давыденко” проводились в закрытом режиме. Прокурор на судебном заседании 5 июня 2019 года запросил 12 лет колонии для украинца.

"Верховный суд" Крыма 6 июня 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам заключения в колонии строгого режима. Украинцу вменили статью 276 УК РФ (собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Ранее Свердловский райсуд российского Белгорода (РФ) признал гражданина Украины Андрея Чирву виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения.