Адвокат Сенцова подтверждает получение им поддерживающей терапии в РФ

Динзе заявляет о стабильном состоянии Сенцова

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подопечный действительно получает поддерживающую терапию в российской тюрьме после многодневной протестной голодовки. Об этом адвокат написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые журналисты, состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу", - сообщил Динзе.

Уважаемые журналисты состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает... Опубліковано Дмитрієм Динзе 29 травня 2018 р.

Он также отметил, что терапией занимается медицинская часть колонии.

"Сотрудники ФСИН толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего пояснить не могу", - подытожил адвокат Сенцова.

Напомним, ранее Управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в РФ, начал получать поддерживающую терапию после объявления голодовки.