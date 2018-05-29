Адвокат Сенцова підтверджує отримання ним підтримуючої терапії у РФ

Дінзе заявляє про стабільний стан Сенцова

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підопічний дійсно отримує підтримуючу терапію у російській в'язниці після багатоденного протестного голодування. Про це адвокат написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Шановні журналісти, стан Сенцова Олега наразі стабільний, сьогодні дізнавався. Він дійсно отримує підтримуючу терапію. Що значить ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега", - повідомив Дінзе.

Уважаемые журналисты состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает... Опубліковано Дмитрієм Динзе 29 травня 2018 р.

Він також зазначив, що терапією займається медична частина колонії.

"Співробітники ФСВП толком по терапії пояснити нічого не можуть, так як вони не медики. Терапією займається медична частина колонії. Більше нічого пояснити не можу", - підсумував адвокат Сенцова.

Нагадаємо, раніше Управління Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявило, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у РФ, почав отримувати підтримуючу терапію після оголошення голодовки.