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Адвокат Савченко просит провести повторную экспертизу подзащитной на полиграфе

НовостиПолитика    05.06.2018 - 17:33
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Также адвокат Савченко предлагает включить до экспертизы еще несколько вопросов

Адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в зале Верховной рады, Константин Глоба просит провести повторную экспертизу его подзащитной на полиграфе. Об этом адвокат сообщил на странице в Facebook.

"Прошу назначить психофизиологическую экспертизу Савченко Надежде Викторовне с применением технического средства - полиграф, проведение которой поручить экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины", - говорится в ходатайстве.

Кроме того, адвокат предлагает включить в экспертизу также вопрос о причастности к планированию теракта в украинском парламенте других лиц. В частности, указаны имена граждан Татьяны Проторченко и Олега Мезенцева.

 

Фото: ходатайство адвоката Надежды Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Напомним, в понедельник, 4 июня, в СБУ заявили, что во время психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Украины Надежды Савченко "установлено обоснованные выводы относительно намерений депутата устроить теракт у здания Верховной рады Украины".

В частности, во время экспертизы подтверждено, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и лично готовила теракт. Также депутат обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в его подготовке, для чего подыскивала и перевозила оружие.

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Теги публикации: Надежда Савченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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