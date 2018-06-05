Адвокат Савченко просит провести повторную экспертизу подзащитной на полиграфе

Также адвокат Савченко предлагает включить до экспертизы еще несколько вопросов

Адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в зале Верховной рады, Константин Глоба просит провести повторную экспертизу его подзащитной на полиграфе. Об этом адвокат сообщил на странице в Facebook.

"Прошу назначить психофизиологическую экспертизу Савченко Надежде Викторовне с применением технического средства - полиграф, проведение которой поручить экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины", - говорится в ходатайстве.

Кроме того, адвокат предлагает включить в экспертизу также вопрос о причастности к планированию теракта в украинском парламенте других лиц. В частности, указаны имена граждан Татьяны Проторченко и Олега Мезенцева.

Фото: ходатайство адвоката Надежды Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Напомним, в понедельник, 4 июня, в СБУ заявили, что во время психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Украины Надежды Савченко "установлено обоснованные выводы относительно намерений депутата устроить теракт у здания Верховной рады Украины".

В частности, во время экспертизы подтверждено, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и лично готовила теракт. Также депутат обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в его подготовке, для чего подыскивала и перевозила оружие.