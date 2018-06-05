Адвокат Савченко просить провести повторну експертизу підзахисної на поліграфі

Також адвокат Савченко пропонує включити до експертизи ще кілька питань

Адвокат народного депутата України Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів у залі Верховної ради, Костянтин Глоба просить провести повторну експертизу його підзахисної на поліграфі. Про це адвокат повідомив на сторінці у Facebook.

"Прошу призначити психофізіологічну експертизу Савченко Надії Вікторівні із застосуванням технічного засобу - поліграф, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України", - йдеться у клопотанні.

Крім того, адвокат пропонує до експертизи включити також питання щодо причетності до планування теракту в українському парламенті інших осіб. Зокрема, вказані імена громадян Тетяни Проторченко та Олега Мезенцева.

Фото: клопотання адвоката Надії Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, в СБУ заявили, що під час психологічної експертизи з використанням поліграфу народного депутата України Надії Савченко "встновлено обґрунтовані висновки щодо намірів депутата влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України".

Зокрема, під час експертизи підтверджено, що Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу та особисто готувала теракт. Також депутат обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у його підготовці, для чого підшукувала та перевозила зброю.