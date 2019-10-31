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Адвокат Порошенко настаивает на повторном допросе Портнова

Новости » Политика     31.10.2019 - 12:38
Адвокат Порошенко настаивает на повторном допросе Портнова
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Труба также должен быть допрошен при участии представителя потерпевших, отметил Головань

Адвокат Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского обьединения "Головань и партнеры" Игорь Головаень настаивает на повторном допросе Андрея Портнова. Об этом он написал в своем блоге.

"Самый известный пасквилянт страны господин Портнов почему-то не анонсировал заранее свой допрос в Национальной полиции. Да и следователи Национальной полиции провели допрос любимца Романа Трубы тихонько, как мышки. Не допросить не могли, потому что надо же выполнять постановление суда", - пишет адвокат.

Анализируя телеграмм-канал, адвокат делает вывод, что Портнов во всем признался и свою причастность к нападению на пятого ррезидента Украины не отрицал.

"Однако допрос проведен с нарушением закона. В отличие от производств ГБР по ничтожным портновським заявлениям, в производстве по факту нападения на пятого президента есть пострадавшие. А потерпевший, в отличие от заявителя, согласно статье 56 УПК Украины во время досудебного расследования имеет право принимать участие в следственных (розыскных) и других процессуальных действиях, во время проведения которых ставить вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действия, которые заносятся в протокол, а также знакомиться с протоколами следственных (розыскных) и других процессуальных действий, выполненных при его участии", - пишет Головань.

Он отмечает, что согласно части 6 статьи 223 УПК Украины, следственное (розыскная) действие, совершаемое по ходатайству потерпевшего, проводится при участии лица, которое его инициировало, и (или) его защитника или представителя.

"Поэтому следователь Национальной полиции, который скрыл от потерпевших допрос Портнова и не дал возможности задать ему вопрос, нарушил закон. Он не имел права этого делать, как бы слезно не просили его господин Портнов и его властные покровители. Поскольку следователь продемонстрировал зависимость и предвзятость, ему будет заявлен отвод", - пишет адвокат.

Он подчеркнул, что представитель потерпевших потребует повторного допроса Портнова. Директор ГБР Роман Труба также должна быть допрошен при участии представителя потерпевших, отметил Головань.

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