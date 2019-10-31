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Адвокат Порошенка наполягає на повторному допиті Портнова

Новини » Політика     31.10.2019 - 12:38
Адвокат Порошенка наполягає на повторному допиті Портнова
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Труба також має бути допитаний за участі представника потерпілих, зазначив Головань

Адвокат Петра Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головаень наполягає на повторному допиті Андрія Портнова. Про він написав у своєму блозі.

"Найвідоміший пасквілянт країни пан Портнов чомусь не анонсував завчасно свій допит у Національній поліції. Та й слідчі Національної поліції провели допит улюбленця Романа Труби тихенько, як мишки. Не допитати не могли, бо треба ж виконувати ухвалу суду", - пише адвокат.

Аналізуючи телеграм-канал, адвокат робить висновок, що Портнов у всьому признався і свою причетність до нападу на п'ятого ррезидента України не заперечував.

"Однак допит проведено з порушенням закону. На відміну від проваджень ДБР за нікчемними портновськими заявами, у провадженні за фактом нападу на п'ятого президента є потерпілі. А потерпілий, на відміну від заявника, відповідно до статті 56 КПК України під час досудового розслідування має право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі", - пише Головань.

Він зазначає, що відповідно до частини 6 статті 223 КПК України, слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника.

"Тому слідчий Національної поліції, який приховав від потерпілих допит Портнова і не дав можливість поставити йому запитання, порушив закон. Він не мав права цього робити, хоч би як слізно не просили його пан Портнов і його владні покровителі. Оскільки слідчий продемонстрував залежність і упередженість, йому буде заявлено відвід", - пише адвокат.

Він наголосив, що представник потерпілих вимагатиме повторного допиту Портнова. Директор ДБР Роман Труба також має бути допитаний за участі представника потерпілих, зазначив Головань.

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