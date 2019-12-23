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Адвокат Порошенко: акции "Кузницы на Рыбальком" проданы без нарушений налогового законодательства

Новости » Политика     23.12.2019 - 20:44
Адвокат Порошенко: акции "Кузницы на Рыбальком" проданы без нарушений налогового законодательства
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Адвокат заявил, что завод продан по закону

Продажа акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском“ осуществлено в соответствии с законом, все положенные налоги уплачены. Об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

"ГБР "расследует" портновскую клевету о якобы уклонении от уплаты налогов и последующей легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, во время продажи ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не уплачено в гривнах? Что это за преступление, что от него якобы получены доходы, которые якобы отмывались?", - отметил адвокат.

По его словам, ответов на эти вопросы в ГБР нет, поскольку производство возбуждено при отсутствии события преступления.

"Именно поэтому все эти месяцы следователи ГБР налогами даже не интересовались, были заняты исключительно незаконным сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну. Пока следователи ГБР толкли в ступе портновский бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку, о чем составлен Акт N54/26-15-05-10-02/33549199 от 18.12.2019 г." - сообщил Головань.

Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" осуществлена в соответствии с законом, все положенные налоги уплачены.

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