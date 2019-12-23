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Адвокат Порошенка: акції "Кузні на Рибальському" продано без порушень податкового законодавства

Новини » Політика     23.12.2019 - 20:44
Адвокат Порошенка: акції "Кузні на Рибальському" продано без порушень податкового законодавства
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Адвокат заявив, що завод продано за законом

Продаж акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" здійснено у відповідності до закону, всі належні податки сплачено. Про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

"ДБР "розслідує" портновський наклеп про начебто ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". Портнов у своїй наклепницькій заяві не навів жодних фактів. Які податки не сплачено? Скільки не сплачено в гривнях? Що то за злочин, що від нього буцімто отримані доходи, які начебто відмивалися?", - зазначив адвокат.

За його словами, відповідей на ці запитання у ДБР немає, оскільки провадження порушено за відсутністю події злочину.

"Саме тому всі ці місяці слідчі ДБР податками навіть не цікавилися, були зайняті виключно незаконним збором та незаконним розповсюдженням конфіденційної інформації, що складає комерційну і банківську таємницю. Поки слідчі ДБР товкли у ступі портновську маячню, Державна податкова служба України провела документальну планову виїзну перевірку про що складено Акт N54/26-15-05-10-02/33549199 від 18.12.2019р." - повідомив Головань.

Перевіркою встановлено, що продаж акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" здійснено у відповідності до закону, всі належні податки сплачено.

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