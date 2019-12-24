Адвокат Порошенко: акт налоговой проверки доказывает отсутствие нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском"

Уголовные производства, которые по указаниям сообщника Януковича Андрея Портнова против лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко открывало Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы, не содержат состава преступления и не имеют правовых перспектив. Об этом сказал адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии журналистам, демонстрируя акт налоговой проверки в отношении сделки купли-продажи акций Завода "Кузница на Рыбальском", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он также добавил, что орган, который был призван расследовать резонансные коррупционные преступления, "тратит значительные государственные ресурсы на политические преследования по заказу Офиса президента".

"Существовало уголовное производство относительно продажи акций "Завода "Кузница на Рыбальском". Напомню, что именно ГБР на своем сайте сообщало, что это уголовное производство касается якобы уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем. Ни разу ни руководство ГБР, ни следователи ГБР не могли назвать ни одного налога, от которого кто-то уклонился. Они ни разу не назвали сумм этих налогов. Сегодня мы имеем на руках акт - это результаты документальной проверки ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Это именно то юридическое лицо, которое осуществляло продажу акций. В этом акте подробно описана сделка по продаже акций Акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" и установлено отсутствие каких-либо нарушений украинского законодательства в этой операции. Нет нарушений налогового законодательства, валютного", - отметил Головань.

"То есть мы можем обоснованно и документально утверждать, что никакого уклонения от уплаты налогов допущено не было. Соответственно мы видим, что ГБР семь месяцев, используя огромные ресурсы этого государственного органа, тратило исключительно для того, чтобы создать информационные поводы для агентов влияния государства - агрессора и пыталось посеять какое-то сомнение в законности действий пятого президента Украины. На сегодня факт того, что это уголовное производство было возбуждено незаконно, было сфальсифицировано, мы считаем доказанным и надеемся, что нам удастся добиться привлечения к ответственности заявителя в этом производстве господина Портнова, руководителя ГБР Романа Трубы и следователей, которые по незаконным указаниям руководителя ГБР осуществляли это расследование при отсутствии состава преступления", - добавил адвокат.

"Даже президент Зеленский был вынужден признать, что ГБР потерпело полного банкротства и провала в своей деятельности и требует замены его руководства. Я бы отметил, что не только руководство нуждается в замене... У Романа Трубы не нашлось следователей, сотрудников ГБР, которые могли бы опровергнуть те противозаконные действия, которые происходили. Мы знаем об определенном количестве уголовных производств, участником которых является пятый президент Порошенко. Мы неоднократно говорили, что все эти уголовные производства сфальсифицированы, за ними нет ни события преступления. Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что отсутствуют какие-либо доказательства каких-либо правонарушений со стороны пятого президента", - сказал Головань.

По словам Голованя, Роман Труба превратил ГБР в "контору по выполнению заказов на политические репрессии".

"Это мы знаем из опубликованных данных и его фактических действиях, когда он, регистрируя без законных оснований разного рода уголовные производства и исключительно для пророссийских медиа создавал телевизионную картинку, информационные поводы типа обысков. На самом деле, за этим ничего нет, а есть лишь желание навредить Украине и предоставить преимущества государству - агрессору в борьбе с Украиной на международной арене", - отметил адвокат.