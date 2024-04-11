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У Києві адвокат отримав підозру за підробку документів для крадіжки 4 млн гривень

Фото: адвокату повідомили про підозру у підробленні документів (sap.gov.ua)
Автор: Анастасія Гришкова

Прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.

"10 квітня 2024 року прокурор повідомив про підозру столичному адвокату, яку викрили на шахрайстві та підробці офіційних документів. На сьогодні досудове розслідування у справі завершено", - йдеться в повідомленні.

Що встановило слідство

Адвокат підробила супровідний лист Печерського районного суду міста Києва та використала інші підробленні документи для заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі понад 4 млн грн, які були заарештовані в межах розслідування іншого кримінального провадження та передані в управління АРМА.

Що загрожує підозрюваній 

Дії адвоката кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волинський митниці викрили схему на півмільярда гривень, підозрюють 20 людей.

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САПШахрайська схема