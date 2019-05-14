Адвокат обвинил САП в саботаже "дела Мартыненко"

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

У Мартыненко уверены, что дело разваливается

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 14 мая не явились на очередное судебное заседание по "делу Мартыненко". Об этом сообщил адвокат Николая Мартыненко Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-нардепа.

"НАБУ и САП перешли к открытому саботажу по этому делу. Прокуроры САП никого не предупредили и проявили откровенное неуважение к суду. НАБУ и САП увидели, что распиаренное дело уже развалилось в суде. Сфальсифицированные экспертизы рисовали сомнительные частные фирмы, и сюда искусственно приплели фамилию Мартыненко. На самом деле нет никаких убытков для государства - напротив, оно получило прибыль. Защита в суде последовательно опровергает все фейки, которые годами тиражировались по Мартыненко и другим людям", - сказал Бойко.

По его словам, прокурор САП Алексей Скибенко ранее прямо заявил, что сторона обвинения не заинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко".

"Всю надежду НАБУ и САП возлагают на давление на судей, чтобы заставить их принимать не правовые, а сугубо политические решения. Поэтому сейчас НАБУ и САП решили потянуть время, когда убедились в полном провале своей юридической позиции. Они надеются давить пиар-средствами", - сказал адвокат.

У Мартыненко также отметили, что "все виновные в фальсификациях во главе с директором НАБУ Сытником понесут уголовную ответственность".

"Поэтому господин Сытник надеется сбежать в ВР и спрятаться за депутатской неприкосновенностью", - считают в пресс-службе.