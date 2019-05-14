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Адвокат звинуватив САП у саботажі "справи Мартиненка"

Новини » Політика    14.05.2019 - 11:56
Адвокат звинуватив САП у саботажі "справи Мартиненка"
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У Мартиненка впевнені, що справа розвалюється

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 14 травня не з'явилися на чергове судове засідання по "справі Мартиненка". Про це повідомив адвокат Миколи Мартиненка Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-нардепа.

"НАБУ і САП перейшли до відкритого саботажу по цій справі. Прокурори САП нікого не попередили і виявили відверту неповагу до суду. НАБУ і САП побачили, що розпіарена справа вже розвалилася в суді. Сфальсифіковані експертизи малювали сумнівні приватні фірми, і сюди штучно приплели прізвище Мартиненка. Насправді немає жодних збитків для держави - навпаки, вона отримала прибуток. Захист в суді послідовно спростовує всі фейки, які роками тиражувалися по Мартиненку і інших людях", - сказав Бойко.

За його словами, прокурор САП Олексій Скибенко раніше прямо заявив, що сторона звинувачення не зацікавлена у встановленні об'єктивної істини по "справі Мартиненка".

"Всю надію НАБУ і САП покладають на тиск на суддів, щоб змусити їх приймати не правові, а суто політичні рішення. Тому зараз НАБУ і САП вирішили потягнути час, коли переконалися в повному провалі своєї юридичної позиції. Вони сподіваються тиснути піар-засобами", - сказав адвокат.

У Мартиненка також зазначили, що "всі винні у фальсифікаціях на чолі з директором НАБУ Ситником понесуть кримінальну відповідальність".

"Тому пан Ситник сподівається втекти у ВР і сховатися за депутатською недоторканністю", - вважають в прес-службі.

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Новини України САПМикола Мартиненко
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