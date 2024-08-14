Адвокат Коломойського розкритикував слідство та заявив про маніпуляцію фактами

Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак відреагував на чергову зміну підозри своєму підзахисному. Він звинуватив правоохоронні органи у маніпуляціях фактами, підміні понять, логічних помилках і побудові обвинувачення на припущеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олександра Лисака.

За словами адвоката, менш ніж за рік це вже третя редакція підозри та третя конфігурація потерпілих. Спочатку потерпілим був завод "Нафтохімік Прикарпаття", потім "ПриватБанк", а тепер - "Укрнафта" та "ПриватБанк".

Як пояснює Лисак, зараз суть підозри полягає в тому, що Коломойський поповнював свій картковий рахунок у "ПриватБанк" у певні дні, коли "Укрнафта" здійснювала оплату за проведені геофізичні роботи з розвідки нафтових родовищ, мовляв, таким чином Коломойський заволодів грошовими коштами "ПриватБанку" та "Укрнафти".

При цьому адвокат зазначає, що жодних доказів його причетності до описаних фінансових операцій слідство не надає.

Також відсутні докази, які б підтверджували рух коштів від вказаних компаній до банківського рахунку бізнесмена. Також слідство ігнорує те, що Коломойський поповнював свій рахунок на зовсім інші суми, а в деяких випадках – навіть в інші дні. Адвокат зазначає, що за таким принципом звинуватити можна будь-яку людину, яка у відповідні дати у 2013-2014 роках поповняла готівкою картковий рахунок собі або своїй дитині.

Адвокат також звернув увагу на те, що обвинувачення вперто відмовляється враховувати фінансову звітність "ПриватБанку" за останні десять років, де не вказані жодні збитки, нібито спричинені діями Коломойського. Лисак підкреслив, що ця звітність, включно з останнім роком, була оприлюднена вже після початку кримінального провадження, але слідство вперто ігнорує це.

Адвокат переконаний, що слідство порушує принцип презумпції невинуватості, публікуючи особисті дані Коломойського.

"Це неприйнятно, коли особисті немайнові права мого підзахисного грубо порушуються, а його ім'я та фото відкрито використовуються для публічних звинувачень у вчиненні абсурдних дій", - резюмував адвокат.