Адвокат з Ірпеня заявила про обшуки та тиск з боку місцевого депутата Пікулика

Зі слів адвокатки Макаренка, Іванова почала отримувати погрози, а згодом стала фігуранткою сфабрикованого кримінального провадження.

"У мене вдома, в моєму автомобілі та в нотаріальній конторі, де працює моя мати, було проведено обшуки. Окремо хочу наголосити, обшук проведений в нотаріальній конторі – робочому місці приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу та моєї матері - і тільки цим я пов’язана з даним приміщенням – є неприпустимим у правовій державі. З Ухвал про обшук, мені стало відомо, що Офіс Генерального прокурора та ГСУ Національної поліції України здійснюють досудове розслідування щодо замаху на шахрайське заволодіння майном самого Пікулика. В цій паралельній реальності саме мій клієнт вчиняє над Пікуликом та його представницею Євгенією Ростолопою фізичний та психологічний тиск, з метою отримання надприбутку та власного збагачення. Допитана в якості свідка Ростолопа повідомляє про готування до умисного пошкодження належного їй транспортного засобу, шляхом підпалу", - розповідає адвокатка.

Захисниця Макаренка Наталія Іванова називає дії Пікулика та Ростолопи не інакше, як корупційним контрнаступом.

"З огляду на те, які документи відшуковували правоохоронці, я переконана, слідчі дії проведені з метою залякати та чинити тиск на мене, як на представника потерпілого Макаренко. Спроба відшукати оригінали документів, які відправлять винного у рейдерському захопленні товариства за грати – не залишає сумнівів, що саме Пікулик, використовуючи свої корумповані зв’язки, «ініціював» дані заходи", - вважає жінка.

Адвокатка Наталія Іванова, додає Пікулик дуже одіозна постать і у скандалах та гучних викриттях фігурує не вперше.

"Він відомий мешканцям Ірпеня стріляниною в ресторані з нагородної зброї, керуванням в нетверезому стані та махінаціями з земельними ділянками", - зазначила вона.

Нині про махінації з документами ЖК "Центральний" вже знають правоохоронці. Та, каже захисниця Макаренка, розслідування просувається дуже повільно. Аби зупинити незаконні махінації із нерухомістю клієнта, тиск та погрози збоку Олександра Пікулика та Євгенії Ростолопи, Наталія Іванова разом із законним власником "Ірпінь центр Парку", звернулися до ДБР, НАБУ, Генеральної прокуратури та Офісу Президенту. Сподіваються, всі ці справи візьмуть під контроль та вирішать максимально прозоро й у межах чинного законодавства.