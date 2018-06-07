Адвокат ICU: Юрию Кармазину грозит срок за клевету

ГПУ внесла в реестр досудебных расследований производство относительно Юрия Кармазина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) внесла в реестр досудебных расследований производство относительно Юрия Кармазина по ч. 2 ст. 383 - заведомо ложное сообщение о совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. Об этом заявила "Українським новинам" адвокат компании ICU Ирина Одинец.

По словам юриста, экс-депутата и одного из организаторов "Третьего майдана" обвиняют в рассылке в правоохранительные органы "оказавшихся в его распоряжении" договоров компании ICU ("Инвестиционный капитал Украина") с известным американским лоббистом. Договора оказались фальшивкой – в ICU утверждают, что рассылка документов была частью спланированной кампании по ее дискредитации.

"Уголовное дело открыто по статье "заведомо неправдивое сообщение о преступлении". Была не просто распространена лживая, дискредитирующая компанию информация. Она была преднамеренно распространена путем отправки в правоохранительные органы заявления о совершении преступления. Известно, что Кармазин и его коллеги Шишкин и Домбровский являются юристами с большим опытом. И они понимают, что такое отправить заявление о преступлении, обвинить кого-либо в причастности к тяжким преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Кроме того, они подкрепили фальшивые документы своим же правовым выводом. Имеет место намеренная фабрикация доказательств, намеренная попытка ввести в заблуждение правоохранительные органы", - сообщила Одинец.

По словам юриста, Институт права и общества Юрия Кармазина не только не обратился в компанию, чтобы выяснить подлинность "документов", что было бы логично перед публичным публично оглашением экспертиз, но и отказался предоставлять информацию в ответ на запрос ICU.

"Так называя "экспертиза" - это бутафория, она не является правовым выводом ни по сути, ни по форме. Это беллетристика без фактических данных. Нет источников информации, нет доказательной базы. Так называемые "документы" - просто текст, набранный на компьютере, по формату даже визуально не отвечающий требованиям договорного права. Фальшивка составлена на двух языках, и это выдает фейк: зачем трем нерезидентам кроме английской версии документа понадобилась еще и украинская?", - утверждает Одинец.

Адвокат отмечает, что компания также подала иск против Кармазина о защите чести и деловой репутации.

"Компания уже не впервые становится объектом заказных информационных кампаний и не позволит в дальнейшем наносить ущерб репутации, которая выстраивается годами. Иск о защите чести и деловой репутации компании позволит опровергнуть лживую информацию. Мы требуем, чтобы информация была опровергнута таким же образом, как она и была распространена, то есть проведением аналогичной пресс-конференции", - сообщила Одинец.

По словам адвоката ICU Александра Шкелебея, который занимается иском компании против Юрия Кармазина, предварительное судебное заседание, назначенное на 5 июня, было перенесено на две недели по ходатайствам Кармазина и Шишкина.

По его мнению, Кармазин и его коллеги намеренно затягивают процесс.

"С материалами дела они отказались ознакомиться, мотивируя это недостатком времени. Потребовали, чтобы им вручили документы прямо на следующем судебном заседании, - рассказывает Александр Шкелебей. – Фактически позиция ответчиков может быть оценена как желание затянуть судебный процесс".

Как отмечается, в январе 2018 года Юрий Кармазин провел пресс-конференцию, продемонстрировав "документы", которые якобы свидетельствуют о связи между компанией ICU и Элиотом Броуди, американским финансистом, заместителем председателя инаугурационной комиссии Трампа.

Ранее ICU выиграла судебный процесс у нардепа Павла Костенко, обязав его опровергнуть распространенную им недостоверную информацию о компании. Депутат не выполнил решение суда, по факту чего Национальная полиция открыла уголовное производство, однако депутатский иммунитет пока не позволяет привлечь Костенко к ответственности, отмечает СМИ.