Адвокат ICU: Юрію Кармазіну загрожує термін за наклеп

ГПУ внесла до реєстру досудових розслідувань провадження щодо Юрія Кармазіна

Генеральна прокуратура України (ГПУ) внесла до реєстру досудових розслідувань провадження щодо Юрія Кармазіна за ч. 2 ст. 383 - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років. Про це заявила "Українським новинам" адвокат компанії ICU Ірина Одинець.

За словами юриста, екс-депутата і одного з організаторів "Третього майдану" звинувачують в розсилці в правоохоронні органи таких, що "опинилися в його розпорядженні" договорів компанії ICU ("Інвестиційний капітал Україна") з відомим американським лобістом. Договори виявилися фальшивкою – в ICU стверджують, що розсилка документів була частиною спланованої кампанії щодо її дискредитації.

"Кримінальну справу відкрито за статтею "завідомо неправдиве повідомлення про злочин". Була не просто поширена брехлива, дискредитуюча компанію інформація. Вона була навмисно поширена шляхом надсилання заяви в правоохоронні органи про вчинення злочину. Відомо, що Кармазін і його колеги Шишкін і Домбровський є юристами з великим досвідом. І вони розуміють, що таке відправити заяву про злочин, звинуватити кого-небудь у причетності до тяжких злочинів проти основ національної безпеки України. Крім того, вони підкріпили фальшиві документи своїм правовим висновком. Має місце навмисне фабрикація доказів, навмисна спроба ввести в оману правоохоронні органи", - повідомила Одинець.

За словами юриста, Інститут права і суспільства Юрія Кармазіна не тільки не звернувся в компанію, щоб з'ясувати справжність "документів", що було б логічно перед публічним публічно оголошенням експертиз, але і відмовився надавати інформацію у відповідь на запит ICU.

"Так називаючи "експертиза" - це бутафорія, вона не є правовим висновком ні по суті, ні по формі. Це белетристика без фактичних даних. Немає джерел інформації, немає доказової бази. Так звані "документи" - просто текст, набраний на комп'ютері, за форматом навіть візуально не відповідає вимогам договірного права. Фальшивка складена на двох мовах, і це видає фейк: навіщо трьом нерезидентам крім англійської версії документа знадобилася ще й українська?", - затверджує Одинець.

Адвокат зазначає, що компанія також подала позов проти Кармазіна про захист честі та ділової репутації.

"Компанія вже не вперше стає об'єктом замовних інформаційних кампаній і не дозволить надалі завдавати шкоди репутації, яка вибудовується роками. Позов про захист честі та ділової репутації компанії дозволить спростувати брехливу інформацію. Ми вимагаємо, щоб інформація була спростована таким же чином, як вона і була поширена, тобто проведенням аналогічної прес-конференції", - повідомила Одинець.

За словами адвоката ICU Олександра Шкелебея, який займається позовом компанії проти Юрія Кармазіна, попереднє судове засідання, призначене на 5 червня, було перенесено на два тижні за клопотаннями Кармазіна і Шишкіна.

На його думку, Кармазін і його колеги навмисно затягують процес.

"З матеріалами справи вони відмовилися ознайомитися, мотивуючи це браком часу. Зажадали, щоб їм вручили документи прямо на наступному судовому засіданні, - розповідає Олександр Шкелебей. – Фактично позиція відповідачів може бути оцінена як бажання затягнути судовий процес".

Як наголошується, в січні 2018 року Юрій Кармазін провів прес-конференцію, продемонструвавши документи, які нібито свідчать про зв'язок між компанією ICU і Еліотом Броуді, американським фінансистом, заступником голови інавгураційній комісії Трампа.

Раніше ICU виграла судовий процес у нардепа Павла Костенка, зобов'язавши його спростувати поширену ним недостовірну інформацію про компанії. Депутат не виконав рішення суду, за фактом чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження, проте депутатський імунітет поки не дозволяє притягнути Костенка до відповідальності, зазначає ЗМІ.