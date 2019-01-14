Адвокат: документы "Бредкреста" опровергают любую причастность Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Адвокат прокомментировал ход суда по "делу Мартыненко"

Документы компании "Бредкрест" опровергают любую причастность Николая Мартыненко. Об этом заявил адвокат Петр Бойко, комментируя ход суда по делу, в котором фигурирует Николай Мартыненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата.

Он считает, что обвинения по делу касаются якобы убытков для государства от контракта "Энергоатома" с чешской "Шкодой".

"Но цена оборудования "Шкоды" была стандартной для европейских стран. Независимые экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков и самого состава преступления. Наоборот, государство получило многомиллионную прибыль", - отметил Бойко.

По его словам, "близкие" к НАБУ прокуроры САП пытались скрыть от суда доказательства экономической обоснованности этого контракта.

"Во-вторых, осознавая провальность этого дела, прокуроры изо всех сил затягивают его рассмотрение, по многу раз зачитывают одни и те же бумаги, которые не имеют отношения к делу и к Мартыненко. В-третьих - прокуроры перевели дело на обсуждение деятельности компании "Бредкрест", с которой "Шкода" (а не "Энергоатом"!) имела экономические отношения. Это вопрос к чешской "Шкоды", и точно не к Николаю Мартыненко", - подчеркнул адвокат.

"Однако НАБУ и их группа поддержки изо всех сил пытаются привязать сюда фамилию Мартыненко. Хотя все документы о создании, собственности и функционировании "Бредкреста" опровергают фигурирование экс-депутата", - добавил он.

Адвокат отметил, что в НАБУ давно был учредительный договор компании "Бредкрест", которая является акционерным обществом.

"Обвинение знает, что Николай Мартыненко там никогда не фигурировал, акциями не владел, не распоряжался средствами "Бредкреста" и не принимал никакого участия в деятельности этой компании. Ксерокопия без печати о якобы открытии счета, которой размахивают НАБУ и САП - это смешно. В банковскую анкету можно вписать данные любого человека. Но главное другое: на тот момент этой компании не существовало и открытие ее счета было невозможно. Это как родить ребенка без беременности", - сказал Бойко.

По его словам, проверка швейцарских органов показала законность и прозрачность деятельности этой компании.

"Никаких обвинений в Швейцарии против "Бредкреста" не выдвигалось. Об этом НАБУ и САП тоже молчат. Вместо этого пытаются спекулировать на родственниках Мартыненко, подавая их финансовые операции как нечто компрометирующее. Хотя там нет никаких нарушений, а главное - там нигде не фигурирует сам Мартыненко. Однако прокуроры манипулятивно навязывают тезис "Мартыненко должен отвечать за деятельность других людей, потому что они являются его родственниками". Но они взрослые люди и в качестве свидетелей объяснят в суде все свои действия", - отметил адвокат.

Он добавил, что НАБУ и их "группа поддержки" указывают на дело в Швейцарии, которое, по мнению юриста, с самого начала была пиарным и за 5 лет там ничем не закончилась, иначе бы его давно передали в швейцарский суд.

"Оно превратилась в "чемодан без ручки", который швейцарский прокурор радостно отправил в НАБУ. В Украине НАБУ и САП вместе с шумными "активистами" апеллируют к распиаренной "швейцарской флешке". Это как туземцы молятся на стеклянные бусы. Цель этой "молитвы" - выдавить из суда незаконное решение. Против Мартыненко идет необъявленная война, которая началась еще во время работы предыдущего правительства и была составляющей политической борьбы", - прокомментировал адвокат.

Фото: перевод учредительного договора компании "Бредкрест" (пресс-служба Мартыненко)