Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного и поговорил с ним
Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним. По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал адвоката.
"Николай Чаус найден и, на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", - заявил адвокат.
Кравец рассказал, что сейчас Чаус не задержан и он находится под защитой Службы безопасности Украины.
"СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", - добавил он.
Напомним, вчера СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.
Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.