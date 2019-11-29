Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление

Адвокат Олега Бахматюка по делу рефинансирования "VAB банка" Алексей Шевчук подал жалобу в Управление внутреннего контроля на действия детектива НАБУ, который в грубой форме отказывается предоставить доступ к материалам дела. Юрист заявляет о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного, сообщает РБК-Украина.

Адвокат Алексей Шевчук, осуществляющий представительство Олега Бахматюка в рамках уголовного производства по делу рефинансирования VAB банка, сегодня, 29 ноября, подал жалобу руководителю Управления внутреннего контроля Осипчуку Р.С. на действия детектива НАБУ Пачевского, который не явился для предоставления доступа к материалам дела и в грубой форме отказал предоставить этот доступ. Жалоба была зарегистрирована старшим следователем А. Гайданка. В настоящее время проводится проверка.

Также в комментарии изданию "Судовий репортер" Алексей Шевчук сообщил о том, что "в рамках этого уголовного производства осуществляется политическое давление на его подзащитного, поскольку публично СМИ и НАБУ официально уведомлены о местонахождении Бахматюка для предотвращения в дальнейшем манипуляций по укрытию последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий. В это время наоборот - не Бахматюк скрывается от следствия, а детективы НАБУ не желают проводить необходимые для объективного проведения расследования процессуальные действия с участием Олега Бахматюка, тем самым нарушая его законные права и интересы".

Напомним, что "VAB Банк" - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.