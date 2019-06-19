АДС "Волыньгаза" обработала более 12 тыс. заявок

Иллюстративное фото (пресс-служба "Волыньгаза")

Основными причинами обращений среди потребителей Волынской области являются утечки газа

За отопительный сезон 2018-2019 на адрес аварийно-диспетчерской службы АО "Волиньгаз" поступило 7 639 тыс. вызовов разного уровня опасности. В среднем за сутки в зимний период экстренная служба отрабатывает 42 заявки, это на 15 заявок больше чем летом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основными причинами обращений среди потребителей Волынской области являются утечки газа - 88%, из них - 95% заявок связаны с утечками газа на внутридомовых сетях. За 4 месяца этого года персонал аварийно-диспетчерской службы АО "Волиньгаз" планово обследовал подъезды в 407 многоквартирных домах и обнаружил 594 утечки газа. Кроме того, зарегистрировано 237 аварийных вызовов на запах газа в подъездах. При таких обстоятельствах требует неотложного решения обеспечения технического обслуживания таких сетей, что в соответствии с законом возложено на собственников зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Как известно, с 1 мая 2019 года услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома.

"Конечно, больше вызовов поступает в отопительный сезон, к примеру, если в теплый период поступило почти 5 тыс. заявок, то зимой их количество выросло примерно на 52%. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием должного обслуживания газовых приборов, их самовольной заменой потребителями, а также вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов", - говорит начальник аварийно-диспетчерской службы АО "Волиньгаз" Валентин Киричук.

В компании также отметили, что скорость принятия решений в экстренных ситуациях и качество выполнения работ специалистами аварийно-диспетчерской службы зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники "Волыньгаза” совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: принимают участие в смотр-конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.