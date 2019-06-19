АДС "Волиньгазу" опрацювала більше 12 тис. заявок

Ілюстративне фото (прес-служба "Волиньгазу")

Основними причинами звернень серед споживачів Волинської області є витоки газу

За опалювальний сезон 2018-2019 на адресу аварійно-диспетчерської служби АТ "Волиньгаз" надійшло 7 639 тис. викликів різного рівня небезпеки. В середньому за добу в зимовий період екстрена служба відпрацьовує 42 заявки, це на 15 заявок більше ніж влітку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основними причинами звернень серед споживачів Волинської області є витоки газу - 88%, з них - 95% заявок пов’язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах. За 4 місяці цього року персонал аварійно-диспетчерської служби АТ "Волиньгаз" планово обстежив під’їзди в 407 багатоквартирних будинках та виявив 594 витоки газу. Крім того, зареєстровано 237 аварійних викликів на запах газу в під’їздах. За таких обставин потребує нагального вирішення забезпечення технічного обслуговування таких мереж, що згідно з законом покладене на власників будівель та споруд", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, з 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку.

"Звичайно, більше викликів надходить в опалювальний сезон, до прикладу, якщо в теплий період надійшло майже 5 тис. заявок, то взимку їх кількість зросла приблизно на 52%. Це зумовлено, насамперед, відсутністю належного обслуговування газових приладів, їх самовільною заміною споживачами, а також втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів", - говорить начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Волиньгаз" Валентин Киричук.

У компанії також зазначили, що швидкість прийняття рішень в екстрених ситуаціях та якість виконання робіт спеціалістами аварійно-диспетчерської служби залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники "Волиньгазу” удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: беруть участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.