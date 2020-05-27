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АДС "Ровногаза" более 1,5 тыс. раз выезжали на вызовы за период карантина

Новости » Энергетика     27.05.2020 - 16:22
АДС "Ровногаза" более 1,5 тыс. раз выезжали на вызовы за период карантина
Газовый вентиль (УНИАН)

В связи с продлением карантина, в компании строго придерживаются необходимых мер безопасности

Только в мае аварийно-диспетчерская служба АО "Ровногаз" 445 раз выезжала на вызовы клиентов. С начала введения карантина количество обращений в АДС составляет более полутора тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Важность работы газораспределительных сетей значительно возросла за период действия карантина, ведь газовики Ровенской области делают все для стабильной и безопасной подачи газа в дома потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Ровногаз" проводит круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, осуществляет техническое обслуживание газораспределительных пунктов, круглосуточно дежурят бригады АДС, которые своевременно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации и ремонтируют сети для безопасного пользования газом. С начала карантина было выполнено 6 ремонтов на сетях, что позволило предупредить прекращения газоснабжения до 2,7 тыс. домохозяйств.

"Карантин продолжается. Но потребителям не стоит волноваться по поводу прекращения доставки газа. Мы каждый день проверяем сети, регулирующее оборудование и тщательно следим за тем, чтобы все работало безаварийно. Делаем все, чтобы содержать в рабочем состоянии газораспределительную систему в области", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

По словам пресс-службы, с целью предупреждения распространения коронавирус и в связи с продлением карантина, в АО "Ровногаз" строго придерживаются необходимых мер безопасности. Каждое утро работники предприятия, которые работают в штатном режиме, проходят контроль температуры тела. В помещениях, где работают рабочие, регулярно проводят санитарную обработку. Водители АДС ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, очками и спецкостюмами.

"В усиленном режиме работает и контактный центр АО "Ровногаз" за номером (067) 01-01-104. В период карантина центры обслуживания клиентов работают в онлайн-режиме. Только в мае ЦОКи приняли почти 59 тыс. звонков от пользователей природного газа. За период введения карантина с 16 мая операторы предоставили более 176,1 тыс. консультаций по газовым вопросам", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что во время карантина действует мораторий на отключение потребителей от газоснабжения, кроме случаев несанкционированного вмешательства.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Ровногаз
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