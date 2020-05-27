АДС "Рівнегазу" понад 1,5 тис. разів виїжджали на виклики за період карантину

Газовий вентиль (УНІАН)

У зв’язку з продовженням карантину, в компанії суворо дотримуються необхідних заходів безпеки

Лише у травні аварійно-диспетчерська служба АТ "Рівнегаз" 445 разів виїжджала на виклики клієнтів. З початку введення карантину кількість звернень на АДС становить понад півтори тисячі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Важливість роботи газорозподільних мереж значно зросла за період дії карантину, адже газовики Рівненської області роблять все для стабільної та безпечної подачі газу в оселі споживачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що АТ "Рівнегаз" проводить цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, здійснює технічне обслуговування газорозподільних пунктів, цілодобово чергують бригади АДС, які своєчасно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації та ремонтують мережі для безпечного користування газом. З початку карантину було здійснено 6 ремонтів на мережах, що дозволило попередити припинення газопостачання до 2,7 тис. домогосподарств.

"Карантин триває. Але споживачам не варто хвилюватись щодо припинення доставки газу. Ми кожного дня перевіряємо мережі, регулююче обладнання і ретельно стежимо за тим, щоб все функціонувало безаварійно. Робимо все, аби утримувати в робочому стані газорозподільну систему в області", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

За словами прес-служби, з метою попередження розповсюдження коронавірусу і у зв’язку з продовженням карантину, в АТ "Рівнегаз" суворо дотримуються необхідних заходів безпеки. Щоранку працівники підприємства, які працюють в штатному режимі, проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де працюють робітники, регулярно проводять санітарну обробку. Водії АДС щоденно обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. Всі бригади забезпечені засобами індивідуального захисту – масками, рукавичками, окулярами та спецкостюмами.

"У посиленому режимі працює й контактний центр АТ "Рівнегаз" за номером (067) 01-01-104. У період карантину центри обслуговування клієнтів працюють в онлайн-режимі. Лише в травні ЦОКи прийняли майже 59 тис. дзвінків від користувачів природного газу. За період введення карантину із 16 травня оператори надали понад 176,1 тис. консультацій щодо газових питань", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що під час карантину діє мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання.

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Автор: Мария Тарарыева