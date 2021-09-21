АДС "Харьковгаза" локализовала 12 тысяч опасных ситуаций в домах потребителей

"При получении звонка на номер 104, бригада АДС должна выехать на вызов не позже чем за 5 минут и принять необходимые меры по устранению опасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для проверки навыков специалистов, АО "Харьковгаз" провел конкурс профессионального мастерства бригад аварийно-диспетчерской службы. Более 20 лучших работников службы экстренного реагирования 104 Харьковской области прошли проверку теоретических знаний и практических навыков работы.

"Аварийно-диспетчерская служба - это титаны, на которых держится газовая отрасль нашей страны. От их работы и мастерства зависит безопасность граждан, возможность своевременно, профессионально локализовать любую аварийную ситуацию ", - отметил технический директор АО" Харьковгаз "Артем Ильенко.

По словам пресс-службы, обзор профессионального мастерства АО "Харьковгаз" прошел на специальном полигоне в условиях, максимально-приближенных к реальным ситуациям. Газовики выявляли и ликвидировали утечки газа на надземных и подземных газопроводах, устраняли пожар на газопроводе среднего давления, накладывали бандаж на трубы, надевали противогазы, демонстрировали оснащеннисть и техническое состояние специализированных автомобилей каждой бригады.

"По итогам конкурса готовим пост-анализ действий каждой бригады, в каждом из испытаний, для оказания практической помощи нашим специалистам. Проверку знаний и мастерства службы экстренного реагирования АО "Харьковгаз" проходят ежегодно ", - рассказал Артем Ильенко.