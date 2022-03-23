АДС "Днепропетровскгаза" ликвидировали повреждения в 3 населенных пунктах

"В одном из сел целостность сетей восстановлена без отключения потребителей. Благодаря слаженной работе и профессионализму газовиков области более 230 клиентов компании снова с голубым топливом", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что за сутки 22 марта газовикам удалось восстановить доставку газа до 500 домохозяйств в Черниговской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. С начала войны российские оккупанты лишили газа более 290 000 домохозяйств по всей Украине.