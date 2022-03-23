ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

АДС "Днепропетровскгаза" ликвидировали повреждения в 3 населенных пунктах

Новина українською →
Днепропетровская область, Среда 23 марта 2022 20:30
АДС "Днепропетровскгаза" ликвидировали повреждения в 3 населенных пунктах Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Аварийщики АО "Днепропетровскгаз" ликвидировали пять случаев повреждения уличных надземных газопроводов в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"В одном из сел целостность сетей восстановлена без отключения потребителей. Благодаря слаженной работе и профессионализму газовиков области более 230 клиентов компании снова с голубым топливом", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что за сутки 22 марта газовикам удалось восстановить доставку газа до 500 домохозяйств в Черниговской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. С начала войны российские оккупанты лишили газа более 290 000 домохозяйств по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область РГК Газ
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами