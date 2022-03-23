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АДС "Дніпропетровськгазу" ліквідували пошкодження в 3 населених пунктах

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Дніпропетровська область, Середа 23 березня 2022 20:30
АДС "Дніпропетровськгазу" ліквідували пошкодження в 3 населених пунктах Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Аварійники АТ "Дніпропетровськгаз" ліквідували п’ять випадків пошкодження вуличних надземних газопроводів у трьох населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"В одному з сіл цілісність мереж відновлена без відключення споживачів. Завдяки злагодженій роботі та професійності газовиків області понад 230 клієнтів компанії знову з блакитним паливом", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що за добу 22 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до 500 домогосподарств в Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. З початку війни російські окупанти позбавили газу більше 290 000 домогосподарств по всій Україні.

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Дніпропетровська область РГК Газ
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