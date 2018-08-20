Аднан Киван сдал жилой комплекс в Одессе на 9 месяцев раньше срока

Лидер строительной отрасли Юга Украины и крупнейшая инвестиционная компания KADORR уже восьмой раз в этом году с опережением срока сдала новый жилой комплекс в Одессе – ЖК «32 Жемчужина». Это второй завершенный дом в крупномасштабном проекте «Жемчужный квартал – Каманина», открытие которого посетили свыше тысячи одесситов – будущие жильцы со своими семьями и друзьями. Поддержать и поздравить новоселов пришел лично глава корпорации Аднан Киван со своей семьей.

«Когда строишь красивые дома и на твоих глазах рождаются великие рекорды, ощущаешь настоящее счастье. Тысячи людей имеют возможность приобретать свое жилье, пошагово его оплачивать в течение 10 лет и жить уже сегодня. Во всем мире это давно практикуется, в других странах люди приобретают недвижимость или автомобили в кредит. Но мы живем, работаем в других условиях, в которых KADORR Group уже многие годы полностью выполняет взятые на себя обязательства. В Европе или Америке между компанией и клиентом есть банки, страховые компании, у нас – мы и покупатель. Моя семья вливает всю душу в работу, мы строим вместе. Ландшафтный дизайн придомовой территории, проект фонтанов, организация уличного пространства – идея моей супруги Ольги. Мы живем этим для того, чтобы радовать людей. До нас никто ничего подобного не делал. Не смотря на трудности, при помощи Бога у нас все получается!» - поздравил одесситов Аднан Киван, глава корпорации KADORR.Проект Жемчужного квартала предусматривает закрытую охраняемую территорию, с зонами отдыха. На территории действует стандарт KADORR Group – собственная служба охраны и эксплуатации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Компания внедряет современные энергосберегающие технологии и обеспечивает автономность зданий. Такой подход позволил минимизировать расходы на коммунальное обслуживание дома и предоставлять жильцам самые низкие тарифы в городе.

«Это большая радость видеть столько прекрасных счастливых людей, для которых мы работали всей большой командой. Жемчужный квартал – по многим показателям самый крупномасштабный проект не только в Одессе, но и на Юге Украины. Здесь продумана каждая деталь так, чтобы каждому человеку было комфортно и спокойно. Спортивные площадки, большие детские территории, сад для прогулок, места для выгула и дрессировки собак - благоустройству территории уделялось особое внимание. В комплексе построен один из самых крупных паркингов Украины на более чем 4 000 машиномест. Уже ведется возведение современного учебно-воспитательного комплекса. Жемчужный квартал - это ярчайший пример того, как мы вместе строим новую страну.» - Руслан Киван, председатель совета директоров KADORR Group.

ЖК «32 Жемчужина» - один из немногих домов в Одессе, расположенных рядом с морским побережьем, который при высочайшем качестве исполнения сохраняет демократичные условия продажи.

KADORR Group и сегодня удерживает уникальные условия – от 4% первый взнос, беспроцентная рассрочка, возможность возврата вложенных средств и персональные гарантии генерального инвестора. Компания заблаговременно резервирует все необходимые средства для последующего беспрерывного финансирования хода строительства. Это позволяет строго соблюдать технологический процесс возведения здания и демонстрировать рекордные показатели в выполнении сроков. ЖК «32 Жемчужина» сдан на 9 месяцев раньше.

Татьяна Сергеева, инвестор ЖК «32 Жемчужина» делится, что всего десяток-два лет назад возможность жить рядом с морем имели только избранные единицы, сегодня же к ее радости и простые люди могут себе это позволить. – «Спасибо Аднану Кивану и всей команде, которая строила наш дом. Все настолько четко и хорошо сделано, что даже не с чем сравнивать. Очень красиво! Я думаю, здесь будет очень уютно и тепло жить. Спасибо!»

Глава KADORR Аднан Киван в полной мере выполнил взятые на себя обязательства перед одесситами. По мнению экспертов, именно его компания уже многие годы задает тем и уровень работы в сфере строительства жилой недвижимости. В этом году KADORR Group намерена увеличить коэффициент сдачи домов до 1,5 – 1,6 в месяц. В эксплуатацию уже передано свыше 30 жилых комплексов, а общая жилая площадь давно превысила 2 000 000 кв.м. Аднан Киван сегодня пишет новую экономическую страницу Украины, он является самым крупным арабским инвестором в стране.