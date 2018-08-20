Аднан Ківан здав житловий комплекс в Одесі на 9 місяців раніше терміну

Лідер будівельної галузі Півдня України і найбільша інвестиційна компанія KADORR вже восьмий раз в цьому році з випередженням терміну здала новий житловий комплекс в Одесі - ЖК «32 Перлина». Це другий завершений будинок в великомасштабному проекті «Перлинний квартал - Каманіна», відкриття якого відвідали понад тисячі одеситів - майбутні мешканці зі своїми сім'ями і друзями. Підтримати і привітати новоселів прийшов особисто глава корпорації Аднан Ківан зі своєю сім'єю.

«Коли будуєш гарні будинки і на твоїх очах народжуються великі рекорди, відчуваєш справжнє щастя. Тисячі людей мають можливість здобувати своє житло, покроково його оплачувати протягом 10 років і жити вже сьогодні. У всьому світі це давно практикується, в інших країнах люди купують нерухомість або автомобілі в кредит. Але ми живемо, працюємо в інших умовах, в яких KADORR Group вже багато років повністю виконує взяті на себе зобов'язання. В Європі чи Америці між компанією і клієнтом є банки, страхові компанії, у нас - ми і покупець. Моя сім'я вливає всю душу в роботу, ми будуємо разом. Ландшафтний дизайн прибудинкової території, проект фонтанів, організація вуличного простору - ідея моєї дружини Ольги. Ми живемо цим для того, щоб радувати людей. До нас ніхто нічого подібного не робив. Не дивлячись на труднощі, за допомогою Бога у нас все виходить! »- привітав одеситів Аднан Ківан, глава корпорації KADORR.Проект Перлинового кварталу передбачає закриту територію, що охороняється, з зонами відпочинку. На території діє стандарт KADORR Group - власна служба охорони та експлуатації, системи відеоспостереження та пожежної безпеки. Компанія впроваджує сучасні енергозберігаючі технології та забезпечує автономність будівель. Такий підхід дозволив мінімізувати витрати на комунальне обслуговування будинку та надавати мешканцям найнижчі тарифи в місті.

«Це велика радість бачити стільки прекрасних щасливих людей, для яких ми працювали всією великою командою. Перловий квартал - за багатьма показниками самий великомасштабний проект не тільки в Одесі, а й на Півдні України. Тут продумана кожна деталь так, щоб кожній людині було комфортно і спокійно. Спортивні майданчики, великі дитячі території, сад для прогулянок, місця для вигулу та дресирування собак - благоустрою території приділялася особлива увага. У комплексі побудований один з найбільших паркінгів України на більш як 4 000 машиномісць. Вже ведеться зведення сучасного навчально-виховного комплексу. Перловий квартал - це яскравий приклад того, як ми разом будуємо нову країну. »- Руслан Ківан, голова ради директорів KADORR Group.

ЖК «32 Перлина» - один з небагатьох будинків в Одесі, розташованих поруч з морським узбережжям, який при найвищій якості виконання зберігає демократичні умови продажу.

KADORR Group і сьогодні утримує унікальні умови - від 4% перший внесок, безвідсоткова розстрочка, можливість повернення вкладених коштів і персональні гарантії генерального інвестора. Компанія завчасно резервує всі необхідні засоби для подальшого безперервного фінансування ходу будівництва. Це дозволяє строго дотримуватися технологічний процес зведення будівлі і демонструвати рекордні показники у виконанні термінів. ЖК «32 Перлина» зданий на 9 місяців раніше.

Тетяна Сергєєва, інвестор ЖК «32 Перлина» ділиться, що всього десяток-два років тому можливість жити поруч з морем мали лише обрані одиниці, сьогодні ж до її радості і прості люди можуть собі це дозволити. - «Спасибі Аднану кивання і всій команді, яка будувала наш будинок. Все настільки чітко і добре зроблено, що навіть немає з чим порівнювати. Дуже красиво! Я думаю, тут буде дуже затишно і тепло жити. Дякуємо!"

Глава KADORR Аднан Ківан в повній мірі виконав взяті на себе зобов'язання перед одеситами. На думку експертів, саме його компанія вже багато років задає тим і рівень роботи в сфері будівництва житлової нерухомості. Цього року KADORR Group має намір збільшити коефіцієнт здачі будинків до 1,5 - 1,6 в місяць. В експлуатацію вже передано понад 30 житлових комплексів, а загальна житлова площа давно перевищила 2 000 000 кв.м. Аднан Ківан сьогодні пише нову економічну сторінку України, він є найбільшим арабським інвестором в країні.