Адмірал НАТО: в мирних переговорах не йдеться про членство України в Альянсі
Наразі в рамках мирних переговорів не йдеться про членство України в НАТО. Але виключати такий варіант не варто.
Таку думку в коментарі для матеріала РБК-Україна висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
"Головний пріоритет зараз для всіх - це досягнення справедливого та стійкого миру", - сказав він.
Адмірал зазначив, що на саміті у Вашингтоні минулого року НАТО підтвердило свою відданість майбутньому членству України в Альянсі.
"Однак домовленості, що після початку та завершення мирних переговорів вступ України до НАТО відбудеться автоматично, ніколи не існувало", - констатував Драгоне.
Він підкреслив - на даний момент членство України в НАТО не є частиною поточних переговорів про мир, але виключати цього не слід.
"В майбутньому, якщо будуть виконані всі необхідні умови, зокрема зацікавленість самої України та одностайна підтримка всіх союзників, не можна виключати можливості початку процесу зміцнення зв’язків між Україною та НАТО", - зазначив військовий.
Припинення вогню в Україні
Американська делегація провела окремі переговори з українською та російською сторонами щодо припинення вогню в Україні.
Нещодавно за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Кремль висунув низку умов для перемир'я в Україні. Зокрема, однією з умов було підключення РФ до системи SWIFT.
Зазначимо, що така дія спричинить пом'якшення санкцій проти Росії, на це не готові піти в Європі і вже зробили кілька заяв, які підтверджують рішучість не знижувати тиск санкційних обмежень.
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