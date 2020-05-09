Админнарушения и автопробеги: как прошел День победы в Киеве

Полиция Киева на День победы составила четыре административных протокола, в целом мероприятия прошли без существенных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, несмотря на многочисленныя предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (Изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты, - ред.), а остальные - по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина, - ред.) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: День победы в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В столице произошло несколько автопробегов, которые прошли без нарушений.

Напомним, сегодня в Киеве спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

РБК-Украина писало, как прошел День победы в других городах. В частности, в Одессе с автопробега в честь Дня победы сняли партийные флаги и флаги, напоминавшие советские, а также напали на журналистку. Кроме того, в полиции сообщили о ряде административных нарушений.

Также в Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" провела автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику.