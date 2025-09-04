Адміністрація Трампа не заважатиме Ізраїлю анексувати Західний берег, - Axios

Держсекретар США Марко Рубіо дав зрозуміти, що адміністрація Трампа не заважатиме Ізраїлю з анексією Західного берега річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

"Держсекретар Марко Рубіо дав зрозуміти на закритих зустрічах, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не буде цьому перешкоджати", - пише Барак Равід.

За його словами, про таку позицію США стверджують два ізраїльські чиновники.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Axios повідомило, що уряд Ізраїлю обговорює анексію частин окупованого Західного берега. Причина в тому, що кілька західних країн мають намір визнати Палестину державою.

Як відомо, визнати державу Палестина мають намір щонайменше Австралія, Канада, Франція і Британія. Країни планують це зробити на Генеральній асамблеї ООН наприкінці вересня. США та Ізраїль зі свого боку намагаються цьому протидіяти.

Зокрема, за даними Axios, міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і глава МЗС Гідеон Саар повідомили низці європейських колег, що Ізраїль може анексувати частини Західного берега, якщо вони вирішать все-таки визнати Палестину.

Один із європейських чиновників розповів, що Дермер повідомив навіть раднику президента Франції з питань Близького Сходу Анн-Клер Лежандру, що Ізраїль анексує всю "зону С", що становить 60% території Західного берега.

При цьому, як уточнило одне ізраїльське джерело, такий варіант анексії є максималістським. Крім цього Ізраїль розглядає кілька інших варіантів. Детальніше про те, які - читайте в матеріалі РБК-Україна.