Адміністрація Трампа хоче припинити фінансування ООН і НАТО, - Washington Post

Меморандум адміністративно-бюджетного управління Білого дому на наступний фінансовий рік пропонує залишити бюджет 28,4 млрд доларів на всі види діяльності Держдепу. Це на 27 млрд доларів менше фінансування, затвердженого Конгресом на 2025 рік.

Згідно з пропонованим бюджетом, який ще підлягає обговоренню в адміністрації і, що особливо важливо, в Конгресі, передбачається, що USAID повністю стане частиною Держдепартаменту. Гуманітарну допомогу буде урізано на 54%, тоді як глобальне фінансування охорони здоров'я скоротиться на 55%.

Особливо різкі скорочення торкнуться підтримки міжнародних організацій - на 90%. Фінансування ООН, НАТО і 20 інших організацій буде припинено, йдеться в меморандумі.

Однак внески в кілька організацій, включно з МАГАТЕ і Міжнародним управлінням цивільної авіації, залишаться. У меморандумі також описується повне скорочення фінансування міжнародних миротворчих місій, з посиланням на "недавні провали місій" без надання подробиць.

Необхідне схвалення Конгресу

Неясно, чи отримають такі різкі скорочення схвалення в контрольованому республіканцями Конгресі. Агресивна пропозиція президента Дональда Трампа скоротити державні витрати і радикально скоротити чиновників, зокрема через DOGE мільярдера Ілона Маска, яка очолювала розпуск USAID, зіткнулася з різким опором у деяких округах Республіканської партії.

Пропоноване скорочення фінансування збігається зі спробою Трампа переорієнтувати відносини Сполучених Штатів зі світом, коли Вашингтон різко відмовляється від своєї історії членства в міжнародних організаціях і використання гуманітарної допомоги для створення і підтримки альянсів.

Департамент, очолюваний держсекретарем Марко Рубіо, колишнім сенатором США, відомим своєю рекламою зарубіжної взаємодії, готує власний план скорочення, що передбачає звільнення десятків тисяч із 80 тисяч працівників департаменту та закриття численних консульств і установ США, повідомили чиновники, обізнані з ситуацією. Поки що незрозуміло, в якому напрямку Держдепартамент закриватиме закордонні об'єкти.

У заяві, опублікованій після розгляду меморандуму, Американська асоціація дипломатичної служби закликала Конгрес відхилити будь-який бюджет, що пропонує подібні скорочення, назвавши цю пропозицію "нерозважливою і небезпечною" і припустивши, що вона "додасть сили таким супротивникам, як Китай і Росія, які прагнуть заповнити порожнечу, що утворилася в результаті відступу Сполучених Штатів".

План скорочень

У меморандумі описуються суттєві пропоновані зміни для співробітників Держдепартаменту, докладно викладено заморожування заробітної плати і найму, скорочення пільг і поїздок для членів дипломатичної служби та консолідацію посад.

Деякі офіси, як-от Бюро з конфліктів і стабілізаційних операцій, що спрямоване на прогнозування та запобігання глобальним конфліктам, буде закрито. Усі освітні та культурні програми, адміністровані Держдепартаментом, включно з програмою Фулбрайта, що була заснована Конгресом 1946 року і призвела до освітніх обмінів за участю більше ніж 40 майбутніх глав держав і урядів, будуть припинені.

"По суті, це знищення наших міжнародних інструментів впливу", - сказав Бретт Бруен, колишній співробітник Держдепартаменту і Ради національної безпеки, який обіймав посаду директора з глобальної взаємодії в адміністрації Барака Обами.

Меморандум датований 10 квітня. Згідно з меморандумом, Рубіо має до 15 квітня надати відповідь на пропозицію, включно з будь-якими бажаними змінами.

Очікується, що остаточну бюджетну пропозицію буде представлено Конгресу наприкінці квітня. Деякі аспекти можуть зіткнутися з опором законодавців, і деякі критики стверджують, що виконавча влада не може закрити USAID, урядове агентство, без схвалення Конгресу.

"Це несерйозний бюджет. Я передбачаю, що він наштовхнеться на стіну двопартійної опозиції", - сказав сенатор Кріс Ван Холлен (Меріленд), головний демократ у підкомітеті Держдепартаменту і USAID сенатського комітету з міжнародних відносин.

Відмова від фінансування ООН і НАТО

Річард Гоуен, директор Міжнародної кризової групи ООН, заявив, що, хоча скорочення фінансування міжнародних організацій було очікуваним, серед посадовців ООН є деяка надія, що воно буде обмеженим, оскільки Трамп заявив, що ООН необхідно зосередитися на своєму першочерговому пріоритеті - мирі та безпеці.

Також може викликати відповідну реакцію крок щодо припинення фінансування військового альянсу НАТО через Держдепартамент. Під час свого першого терміну Трамп домовився про зменшення частки США в бюджеті НАТО, яка відокремлена від непрямого фінансування військових витрат кожним із 32 членів альянсу.

Джуліанна Сміт, посол США в НАТО під час адміністрації Байдена, заявила, що такий крок може створити "серйозні проблеми" всередині альянсу, оскільки іншим країнам доведеться заповнювати дефіцит. Або вони можуть спробувати скоротити свої власні внески в загальний фонд, який цього року встановлено на рівні близько 5 млрд доларів.

У меморандумі йдеться про те, що бюджетна пропозиція адміністрації Трампа зберігає фінансування деяких програм, популярних у Конгресі, включно з грантами на фінансування іноземних військових операцій у розмірі 5,1 млрд доларів для таких союзників, як Ізраїль і Єгипет, та 2,9 млрд доларів для глобальної програми охорони здоров'я, відомої як PEPFAR, або Надзвичайний план президента США по боротьбі зі СНІДом.