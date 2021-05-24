Администрация "Столичного" заявила, что рынок возобновляет работу в рамках закона

Руководство рынка "Столичный" сообщает о восстановлении контроля над предприятием и возвращении к прозрачным принципам работы.
Об этом заявил директор ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" Сергей Головня в комментарии "Апострофу".
"С сегодняшнего дня рынок "Столичный" возобновляет свою работу в рамках законодательного поля. Больше ни одного "кэша" или поборов - только официальные платежи от арендаторов, которые будут идти на развитие предприятия", - заявил Головня.
По его словам, в течение последнего периода рынок незаконно содержался группировкой в которую входили Александр Стельмах, Рустем Абдукадыров и связанные с ними лица. В течение года происходили судебные споры и расследовались уголовные производства.
На текущий момент Стельмах, бывший совладелец рынка, находится в международном розыске. А относительно Рустема Абдукадырова возбуждены уголовные производства по факту доведения рынка к банкротству, превышения полномочий и мошенничества (уголовное производство №12020100000000459 от 18.05.2020).
Кроме того, по словам Головни, на сегодня недвижимое имущество (павильоны) рынка "Столичный" принадлежит двум юридическим лицам - компании "Оилс" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Поэтому компания "Продовольственный хаб "Столичный", от имени которой действовали Абдукадыров и другие лица, не имеет никакого отношения к предприятию. А по факту противодействия законной хозяйственной деятельности компании "Оилс" и компании "РСГП "Столичный" открыто уголовное производство.
"Я твердо убежден, что "темная полоса" в истории рынка осталась позади. Сегодня время восстанавливать доверие арендаторов и покупателей, делать наше предприятие одним из лучших в Украине и Восточной Европе. Приглашаем арендаторов к плодотворному сотрудничеству. Актуальные контактные данные и свежие новости вы можете найти на официальном сайте предприятия - rynok.kiev.ua", - заявил директор рынка "Столичный".
Напомним, ранее сообщалось, что ряд общественных организаций и ветеранских объединений с осени 2020 года проводили бессрочные акции возле территории рынка, а также под государственными органами с требованием прекратить финансирование пророссийского терроризма на востоке Украины, которое, по их словам, осуществлялось из средств, которые неофициально собирались с арендаторов прежней администрацией.
Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.