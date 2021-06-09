Администрация "Столичного" назвала манипуляцией заявление бывших собственников о победа в судах

Распространенное сообщение бывших собственников рынка "Столичный" о победе в судах за контроль над предприятием является манипуляцией и не соответствует действительности.

Как отмечается, Апелляционный суд в данный момент отказал в удовлетворении любых требований самопровозглашенных "представителей администрации рынка", в частности, Рустема Абдукадырова, фактически подтвердив незаконность его пребывания на должности "директора".

На сегодня, согласно решению Апелляционного суда, единственным законным директором рынка "Столичный", который значится во всех государственных реестрах является Сергей Головня.

В то же время, против Рустема Абдукадырова возбуждено уголовное производство вследствие доведения рынка "Столичный" до фиктивного банкротства. Что является очередным преступлением, за которое придется нести ответственность.

В частности, отмечает администрация рынка, при участии Абдукадырова были подписаны два соглашения с одесскими компаниями "Элит Торг Компани" и "Фирма "Надежда" на поставку металлоконструкций на общую сумму почти 177 млн гривен.

Товар рынок так и не получил, но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности.

Также позже "Столичный" в лице Абдукадырова приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы - Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 млн гривен. А операционную деятельность "Столичного" перевели на новосозданную компанию "Продовольственный хаб Столичный", фирму с уставным капиталом в 10 тыс. грн.

"Таким образом, всего за два месяца на рынок "кинули" почти на 300 млн грн фиктивных долгов, забрали все доходы от операционной деятельности и перевели едва ли не все расчеты в наличные, с которых не уплачивались налоги, а все средства, как утверждают СМИ, были направлены на финансирование сепаратистов и войны на Востоке страны", - говорится в заявлении.

Напомним, рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.