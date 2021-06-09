Адміністрація "Столичного" назвала маніпуляцією заяву колишніх власників про перемогу в судах

Поширене повідомлення колишніх власників ринку "Столичний" про перемогу в судах за контроль над підприємством є маніпуляцією і не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві діючих власників ринку.

Як зазначається, Апеляційний суд наразі відмовив у задоволенні будь-яких вимог самопроголошених "представників адміністрації ринку", зокрема, Рустема Абдукадирова, фактично підтвердивши незаконність його перебування на посаді "директора".

На сьогодні, згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку "Столичний", який значиться у всіх державних реєстрах є Сергій Головня.

Водночас проти Рустема Абдукадирова порушено кримінальне провадження внаслідок доведення ринку "Столичний" до фіктивного банкрутства. Що є черговим злочином, за який доведеться нести відповідальність.

Зокрема, зазначає адміністрація ринку, за участю Абдукадирова були підписані дві угоди з одеськими компаніями "Еліт Торг КОМПАНІ" і "ФІРМА "НАДІЯ" на поставку металоконструкцій на загальну суму майже 177 млн гривень.

Товар ринок так і не отримав, але одеські фірми звернулися в господарські суди з позовами про стягнення з ринку заборгованості.

Також пізніше "Столичний" в особі Абдукадирова придбав у ТОВ "ДОНБАСЬКА вугільна компанія" (кінцеві власники - Юрій Іванющенко та Іван Аврамов) сумнівні інвестиційні сертифікати на загальну суму 98 млн гривень. А операційну діяльність "Столичного" перевели на новостворену компанію "Продовольчий хаб Столичний", фірму зі статутним капіталом в 10 тис.грн.

"Таким чином, всього за два місяці на ринок "кинули" майже на 300 млн грн фіктивних боргів, забрали всі доходи від операційної діяльності і перевели чи не всі розрахунки в готівку, з яких не сплачувалися податки, а всі кошти, як стверджують ЗМІ, були спрямовані на фінансування сепаратистів і війни на Сході країни", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.