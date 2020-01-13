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Администрация президента США была едина в вопросе ликвидации Сулеймани, - Трамп

Новости » В мире     13.01.2020 - 18:43
Администрация президента США была едина в вопросе ликвидации Сулеймани, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Все представители администрации Трампа были согласны относительно неотвратимости атак Сулеймани в будущем

Администрация президента США Дональда Трампа была едина в вопросе необходимости ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, все представители администрации президента придерживались позиции, что будущие атаки со стороны Сулеймани были неотвратимыми.

"Лживые СМИ и их партнеры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли "неотвратимыми" будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса - да. Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое", - написал Трамп.

Администрация президента США была едина в вопросе ликвидации Сулеймани, - Трамп

Напомним, 3 января американские военные провели операцию вблизи международного аэропорта в Багдаде, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще 7 человек. Тогда Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

Также РБК-Украина писало, что администрация Трампа обсуждала необходимость ликвидации Сулеймани еще летом 2019 года. Тогда Трамп отказался от проведения операции, так как считал ее неоправданной.

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