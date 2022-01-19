Администрация морпортов Украины заявляет о массовых ошибках в акте ревизии ее филиалов

В течение почти 5 месяцев более 70 работников Госаудитслужбы проводили ревизию во всех филиалах и центральном аппарате АМПУ. Эти показатели в Администрации морских портов Украины называют рекордными, как и суммы необоснованно сделанных выводов о нарушениях - более 10 млрд грн.

"Акт ревизии содержит ряд выводов по вопросам, которые вообще не касаются финансового контроля, а относятся к исключительной компетенции органов государственного надзора. Есть выводы о нарушениях, которые должны были бы основываться на документах АМПУ и встречных сверках, но такие сверки не были проведены. Такие факты мы расцениваем как явный выход за пределы полномочий Госаудитслужбы, и как процедурные нарушения, допущенные ГАСУ при подготовке выводов", - говорит Александр Голодницкий.

По словам представителей АМПУ, львиная доля выводов и, соответственно, финансовых нарушений, якобы установленных аудиторами, припадает на тему предоставления скидок по ставкам портовых сборов.

Так, Госаудитслужба ставит под сомнение компетенцию АМПУ по установлению скидок. Как итог, аудиторы насчитали финансовых последствий в виде уменьшения поступлений от портовых сборов ориентировочно на 1,5 млрд грн.

"Напомню, что такими полномочиями Администрация морских портов Украины наделена еще в 2013 году Приказом Мининфраструктуры № 316 "О портовых сборах", согласованным с Минэкономики, Минфином, Кабмином и Минюстом, - подчеркивает Александр Голодницкий. - Кроме того, практически все скидки установлены именно в 2013 году, дублируя нормы и практику еще предыдущих созданию АМПУ годов. Этот вопрос исследовался Антимонопольным комитетом Украины, судами разных инстанций, вплоть до Верховного суда Украины. Окончательно определено, что именно к дискреционным полномочиям АМПУ относится установление величин скидок по всем ставкам портовых сборов".

Еще один пример касается якобы неправомерно предоставления скидок судам линий заграничного плавания, что, по мнению аудита, привело к убыткам на сумму 210 млн грн.

"Для таких обвинений Госаудитслужба позволяет себе вольное трактование и даже синтаксический разбор слов в тексте нормативно-правового акта, делая допущения с использованием таких слов, как "логично" и т.п.", - рассказал руководитель Администрации морпортов.

В АМПУ заявляют, что готовятся опротестовать требование Госаудитслужбы поскольку, в противном случае, "последствия могут быть непоправимые".

"Абсолютно уверен в том, что мы сможем законно доказать свою правоту и неправоту выводов Гомаудитслужбы, - говорит Александр Голодницкий. - Но, к сожалению, на это будет потрачено много времени и сил, необходимых для развития отрасли и реализации новых проектов".