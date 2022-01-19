ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Администрация морпортов Украины заявляет о массовых ошибках в акте ревизии ее филиалов

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 14:49
Администрация морпортов Украины заявляет о массовых ошибках в акте ревизии ее филиалов Фото: АМПУ (mintrans.news)
Автор: Наталия Гурковская

Значительную часть выводов в акте аудита деятельности Администрации морских портов Украины за прошедшие 3 года в АМПУ считают необоснованными и не соответствующими действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на брифинге в "Интерфакс-Украина" и.о. главы АМПУ Александра Голодницкого.

В течение почти 5 месяцев более 70 работников Госаудитслужбы проводили ревизию во всех филиалах и центральном аппарате АМПУ. Эти показатели в Администрации морских портов Украины называют рекордными, как и суммы необоснованно сделанных выводов о нарушениях - более 10 млрд грн.

"Акт ревизии содержит ряд выводов по вопросам, которые вообще не касаются финансового контроля, а относятся к исключительной компетенции органов государственного надзора. Есть выводы о нарушениях, которые должны были бы основываться на документах АМПУ и встречных сверках, но такие сверки не были проведены. Такие факты мы расцениваем как явный выход за пределы полномочий Госаудитслужбы, и как процедурные нарушения, допущенные ГАСУ при подготовке выводов", - говорит Александр Голодницкий.

По словам представителей АМПУ, львиная доля выводов и, соответственно, финансовых нарушений, якобы установленных аудиторами, припадает на тему предоставления скидок по ставкам портовых сборов.

Так, Госаудитслужба ставит под сомнение компетенцию АМПУ по установлению скидок. Как итог, аудиторы насчитали финансовых последствий в виде уменьшения поступлений от портовых сборов ориентировочно на 1,5 млрд грн.

"Напомню, что такими полномочиями Администрация морских портов Украины наделена еще в 2013 году Приказом Мининфраструктуры № 316 "О портовых сборах", согласованным с Минэкономики, Минфином, Кабмином и Минюстом, - подчеркивает Александр Голодницкий. - Кроме того, практически все скидки установлены именно в 2013 году, дублируя нормы и практику еще предыдущих созданию АМПУ годов. Этот вопрос исследовался Антимонопольным комитетом Украины, судами разных инстанций, вплоть до Верховного суда Украины. Окончательно определено, что именно к дискреционным полномочиям АМПУ относится установление величин скидок по всем ставкам портовых сборов".

Еще один пример касается якобы неправомерно предоставления скидок судам линий заграничного плавания, что, по мнению аудита, привело к убыткам на сумму 210 млн грн.

"Для таких обвинений Госаудитслужба позволяет себе вольное трактование и даже синтаксический разбор слов в тексте нормативно-правового акта, делая допущения с использованием таких слов, как "логично" и т.п.", - рассказал руководитель Администрации морпортов.

В АМПУ заявляют, что готовятся опротестовать требование Госаудитслужбы поскольку, в противном случае, "последствия могут быть непоправимые".

"Абсолютно уверен в том, что мы сможем законно доказать свою правоту и неправоту выводов Гомаудитслужбы, - говорит Александр Голодницкий. - Но, к сожалению, на это будет потрачено много времени и сил, необходимых для развития отрасли и реализации новых проектов".

Как сообщалось, государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" нанесло ущерб государству в размере более 1 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Морской торговый порт
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше