Адміністрація морпортів України заявляє про масові помилки в акті ревізії її філій

Значну частину висновків в акті аудиту діяльності Адміністрації морських портів України за минулі 3 роки в АМПУ вважають необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на брифінгу в "Інтерфакс-Україна" в.о. голови АМПУ Олександра Голодницького.

Протягом майже 5 місяців понад 70 працівників Держаудитслужби проводили ревізію у всіх філіях та центральному апараті АМПУ. Ці показники в Адміністрації морських портів України називають рекордними, як і суми необґрунтовано зроблених висновків про порушення - понад 10 млрд грн.

"Акт ревізії містить низку висновків з питань, які взагалі не стосуються фінансового контролю, а належать до виняткової компетенції органів державного нагляду. Є висновки про порушення, які мали б ґрунтуватися на документах АМПУ та зустрічних звірках, але такі звірки не були проведені. Такі факти ми розцінюємо як явний вихід за межі повноважень Держаудитслужби, та як процедурні порушення, допущені ДАСУ під час підготовки висновків", - каже Олександр Голодницький.

За словами представників АМПУ, левова частка висновків і відповідно фінансових порушень, нібито встановлених аудиторами, припадає на тему надання знижок за ставками портових зборів.

Так, Держаудитслужба ставить під сумнів компетенцію АМПУ щодо встановлення знижок. Як результат, аудитори нарахували фінансові наслідки у вигляді зменшення надходжень від портових зборів орієнтовно на 1,5 млрд грн.

"Нагадаю, що такими повноваженнями Адміністрація морських портів України наділена ще у 2013 році Наказом Мінінфраструктури № 316 "Про портові збори", погодженим з Мінекономіки, Мінфіном, Кабміном та Мін'юстом, - наголошує Олександр Голодницький. - Крім того, практично всі знижки встановлені 2013 року, дублюючи норми та практику ще попередніх створення АМПУ років. Це питання досліджувалося Антимонопольним комітетом України, судами різних інстанцій, аж до Верховного суду України. Остаточно визначено, що саме до дискреційних повноважень АМПУ відноситься встановлення величин знижок за всіма ставками.

Ще один приклад стосується нібито неправомірного надання знижок судам ліній закордонного плавання, що, на думку аудиту, спричинило збитки на суму 210 млн грн.

"Для таких звинувачень Держаудитслужба дозволяє собі вільне трактування та навіть синтаксичний розбір слів у тексті нормативно-правового акту, роблячи припущення з використанням таких слів, як "логічно" тощо", - розповів керівник Адміністрації морпортів.

В АМПУ заявляють, що готуються опротестувати вимогу Держаудитслужби, оскільки, в іншому випадку, "наслідки можуть бути непоправними".

"Абсолютно впевнений у тому, що ми зможемо законно довести свою правоту та неправоту висновків Держаудитслужби, - каже Олександр Голодницький. - Але, на жаль, на це буде витрачено багато часу та сил, необхідних для розвитку галузі та реалізації нових проектів".