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Администрация Байдена рассматривает вариант с отправкой масок всем американцам

Автор: Роман Тверденко

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

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Об этом сообщает Forbes.

Пока неизвестны детали такой операции, включая тип масок, которые будут отправлять (одноразовые или многоразовые тканевые), количество масок на одну семью и как их будут получать граждане. Существует мысль доставлять их через почтовую службу, чтобы люди забирали их в пунктах раздачи.

Эксперты призывают граждан надевать более плотные маски или же несколько масок сразу, чтобы защититься от более заразных видов коронавируса, которые могут циркулировать в США.

Ранее аместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что в мире уже циркулирует около 4 тысячи вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

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